Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia „13-15 Iunie 1990” a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa presedintilor partidelor si formatiunilor parlamentare in care solicita o lege care sa repare prejudiciile morale si materiale ale mineriadei de la Bucuresti si isi exprima „profunda dezamagire” pentru atitudinea parlamentarilor,…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Șanse sporite pentru adopția copiilor, prin majorarea de la un an la doi ani a concediului de acomodare / Comunicat de presa martie 2, 2023 11:58 Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a votat cu mare majoritate de voturi Proiectul de Lege pentru modificarea…

- Perioada concediului de acomodare in procesul de adoptie se prelungeste la doi ani, au decis, marti, deputatii, care au adoptat un proiect de lege privind procedura adoptiei. S-au inregistrat 251 de voturi „pentru”, 2 „impotriva” si 13 abtineri, relateaza Agerpres. Proiectul de lege are ca obiect de…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit, luni, in sedinta comuna pentru a marca un an de la declansarea agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. Sedinta este condusa de vicepresedintele Senatului Sorin Cimpeanu. In timpul unor discursuri s-au auzit strigatele a doi parlamentari, foști…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, unda verde unui proiect de lege care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, de Sarbatoarea Botezului Domnului si Soborul Sf. Proroc Ioan Botezatorul, sa fie declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Proiectul de lege a fost inițiat…

- Bunicii care au grija de nepoți ar putea primi bani de la stat, chiar daca acum indeplinesc gratuit rolul de babysitteri. Suma propusa printr-un proiect de lege este 1.500 de lei. Marți dimineața se discuta in Comisia pentru Munca, una dintre comisiile din Camera Deputaților, despre aceasta inițiativa…

- Proiectul de lege care prevede ca niciun sofer baut, drogat sau fara permis, care produce accidente mortale sa nu mai scape de executarea pedepsei cu inchisoarea a fost adoptat de Senat. Camera Deputaților va avea ultimul cuvant de spus.

- Omofonele deloc și de loc pot fi confundate daca nu știm exact semnificația lor și modul corect de utilizare in limba romana. Așadar, ambele variante sunt corecte, dar in contexte diferite. Afla cand se scrie deloc sau de loc.Cum se scrie corect: deloc sau de locDeloc și de loc sunt cuvinte cu sensuri…