Stiri pe aceeasi tema

- In acest caz, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova a pus la dispozitia procurorilor imagini surprinse de camerele de supraveghere, dar si documente. Totodata, au fost audiati mai multi beneficiari si angajati.In cursul zilei de marti, barbatul va fi prezentat instantei…

- Angajatul de la Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Calinesti, județul Prahova, suspectat ca l-a lovit pe un barbat de 61 de ani care a murit , a fost retinut luni, 8 august, dupa ce a fost audiat la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, informeaza agenția News.ro…

- Angajatul care l-a batut pe batranul cu handicap de la Centrul din Calinesti care a murit a fost retinut. Angajatul de la Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Calinesti suspectat ca l-a lovit pe barbatul care a murit a fost retinut, luni dupa-amiaza, dupa…

- Moarte CRUNTA pentru un pacient internat la Neuropsihiatrie: A DECEDAT dupa ce a fost batut de un asistent medical Moarte CRUNTA pentru un pacient internat la Neuropsihiatrie: A DECEDAT dupa ce a fost batut de un asistent medical Un pacient al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Calinesti…

- Un barbat de 61 de ani internat la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap de la Calinești a murit, joi, iar principalul suspect in acest caz este un angajat al instituției. Pacientul s-ar fi batut in urma cu cateva zile cu fratele sau, iar angajatul…

- Conform datelor transmise anterior de IPJ, politistii au fost sesizati, sambata dimineata, prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, de un barbat cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe raza comunei Cojasca, si-ar fi omorat nepoata in varsta de 6 ani.Politistii care s-au deplasat…

- Conform datelor transmise anterior de IPJ, politistii au fost sesizati, sambata dimineata, prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, de un barbat cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe raza comunei Cojasca, si-ar fi omorat nepoata in varsta de 6 ani.Politistii care s-au deplasat…

- Barbatul din Alba care și-a lovit tatal vitreg cu toporul, trimis in judecata pentru tentativa de OMOR: Suspectul, obligat la tratament medical Barbatul in varsta de 38 de ani din comuna Albac, care și-a lovit tatal vitreg cu un topor in cap, a fost trimis in judecata de procurori de la Parchetul de…