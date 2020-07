Stiri pe aceeasi tema

- Asistentul medical Florin Cazacu, in varsta de 46 de ani, de la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova, a decedat in urma infectarii cu noul coronavirus.Anuntul a fost facut pe retelele de socializare de catre colegii sai de la Clinica 2 Psihiatrie a spitalului, care au dorit sa traga si…

- ”Majoritatea hotelurilor de pe litoralul romanesc au investit in ultimele luni, in echipamente si masuri impotriva Covid-19, intre 20.000 de euro si 60.000 de euro pe unitate, pentru ca turistii sa se simta in siguranta”, potrivit Organizatiei Patronale Mamaia Constanta (OPMCTA). Cheltuielile cresc…

- O vacanta in siguranța pe litoral romanesc, in hotelurile de lux, inseamna investiții in inovatii: termoscanere, lampi UV si cod QR pentru meniul restaurantului. Un hotelier din Mamaia spune ca a investit in siguranța clienților 15.000 de euro, anunța MEDIAFAX.Pentru o noapte de cazare care…

- Potrivit unui studiu, aproximativ 80% dintre turiștii romani care aveau programata o vacanța pe litoralul nostru nu vor sa renunțe la ea și spun ca la noi se simt in siguranța. Cei mai mulți dintre ei prefera varianta all-inclusive și le cer hotelierilor masuri eficiente impotriva COVID-19, potrivit…

- Un ambulanțier in varsta de 60 de ani, din Suceava, a murit din cauza coronavirusului. Barbatul avea și alte patologii și funcția respiratorie a cedat, a spus Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.