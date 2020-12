Asistentul medical acuzat de abuz sexual a sunat vineri victimele care i-au făcut plângeri! Mesaje amenințatoare către ziariști Dan Raicu, asistentul de la Spitalul de copii “Louis Țurcanu” din Timișoara, a incercat sa ia legatura cu femeile care au facut plangeri impotriva lui, susțin surse care sunt la curent cu investigația inceputa de poliție dupa articolele Libertatea. Barbatul a sunat și a dat repetat mesaje și catre ziariști.Cazul asistentului acuzat de cel puțin trei persoane de abuzuri sexuale a starnit mai multe reacții ieri, incepand de la Poliția care a demarat o ancheta și pana la conducerea spitalului timișorean, care a recunoscut ca instituția a avut plangeri la adresa barbatului inca din urma cu 14 ani.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

