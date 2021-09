Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de Guvern de la finele lunii trecute au fost adoptate o serie de masuri pentru creșterea calitații serviciilor medicale. Astfel, la solicitarea Ministerulului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat proiectul de ordonanța a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind…

- Va fi inființat Registrul Național al Profesioniștilor din Sistemul de Sanatate, o platforma electronica in administrarea Ministerului Sanatații, și care va furniza datele necesare pentru managementul și politicile de resurse umane in sanatate. in prezent, informațiileprivind profesioniștii din sanatate…

- Este vorba de o platforma electronica aflata in administrarea Ministerului Sanatatii, care va furniza datele necesare pentru managementul si politicile de resurse umane in domeniul sanitar. Guvernul a aprobat, in ședința de guvern de luni, o ordonanța care aduce o serie de modificari la Legea 95/2006,…

- Ieri la ședința de Guvern, la propunerea Ministerului Sanatații, s-a aprobat un nou proiect denumit „Registrul National al Profesionistilor din Sistemul de Sanatate”. Conform acestuia se stabilește cadrul unei platforme electronice ce va avea menirea sa furnizeze datele necesare pentru managementul…

- Ministerul Sanatații anunța inființarea Registrului National al Profesionistilor din Sistemul de Sanatate și alte noi reglementari. S-a stabilit tariful platit de persoana care insoțește un copil cu varsta mai mare de 3 ani, internat intr-un spital public. Guvernul a aprobat in ședința de luni un proiect…

- Personalul din sistemul de sanatate este vulnerabil in fata anuntatului val 4 al epidemiei Covid. Aproape 40% dintre angajatii unitatilor medicale de stat nu au imunitate in fata virusului. Desi au avut posibilitatea de a se vaccina inca de la inceputul campaniei, de la sfarsitul anului 2020, un procent…

- Cetațenii Repulicii care desfașoara o munca sezoniera agricola pe teritoriul Germaniei vor avea aceleași drepturi de munca ca și lucratorii locali. Astazi a fost semnat Memorandumul de cooperare intre Ministerul Sanatații și Agenția Federala pentru Ocuparea Forței de Munca a Germaniei, care are drept…

- Având în vedere ca Președintele Klaus Iohannis a promulgat marți Legea privind cumpararea vechimii în munca, adoptata de Parlament în luna mai, de precizat ar fi faptul ca noutatea este data de prelungirea unui termen important. De la început trebuie spus ca nu oricine…