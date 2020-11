La Spitalul Witting din București , asistentele au fost puse sa verifice prizele, instalațiile de oxigen și aparatura medicala pentru defecțiuni, deși nu au studii in domeniu. Decizia a fost luata de conducerea spitalului cu speranța de a preveni o tragedie asemenea celei de la Piatra Neamț. Asistentele trebuie sa anunțe de urgența șefii daca descopera vreo defecțiune la instalațiile de oxigen. Tatiana Barbu, asistenta la Spitalul Witting, a povestit pentru Digi24: „Bineințeles ca noi o sa fim trase la raspundere. Stam in saloanele pacienților Covid aproape in permanenta. Speram din tot sufletul…