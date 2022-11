Stiri pe aceeasi tema

- Chukwudubem Ifeajuna, un lucrator sanitar din sudul Angliei, iși iubește meseria, dar luna viitoare va ieși in strada timp de doua zile, in cadrul celei mai mari greve a asistentelor medicale britanice, despre care spune ca este necesara atat pentru bunas

- Asistentele medicale britanice vor intra in greva pe 15 si 20 decembrie. Acțiunea de protest este fara precedent in 106 de ani de activitate a organizației asistentelor medicale și demonstreaza gravitatea crizei sociale din Regatul Unit.

- Asistentele medicale din Marea Britanie se mobilizeaza pentru greba pe 15 și 20 decembrie, pentru prima data in ultimii 106 ani, pentru a cere salarii mai mari. Unul din patru spitale a inființat banci de alimente pentru a sprijini personalul. In Regat, inflația și protestele sunt in creștere in multe…

- Asistentele medicale britanice vor intra in greva pe 15 si 20 decembrie, o miscare fara precedent in 106 de ani, ilustrand gravitatea crizei sociale din Regatul Unit, cu miscari sociale in multe sectoare care nu s-au mai vazut de zeci de ani.

- Asistentele medicale britanice vor intra in greva pe 15 si 20 decembrie, o miscare fara precedent in 106 de ani, ilustrand gravitatea crizei sociale din Regatul Unit cu miscari sociale in multe sectoare care nu s-au mai vazut de zeci de ani, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Rata șomajului in randul tinerilor cu varsta intre 15 și 29 de ani a scazut la nivelul UE, de la 13,3% in 2020 la 13% in 2021, potrivit Biroului european de statistica. Totuși, in aproape jumatate (46,4%) din cele 192 de regiuni analizate de Eurostat, rata șomajului in randul tinerilor a fost de cel…

- In fața penuriei de carburanți care amenința unele servicii publice, guvernul francez a anunțat marți „rechiziționarea” personalului esențial al grupului Esso-ExxonMobil aflat in greva. O arma juridica excepționala și radicala. Și riscanta. Amenințarea se profila deja de cateva zile. Marți, guvernul…

- Un medic psihiatru avertizeaza ca o posibila „pandemie nevazuta” poate sa apara din cauza consumului de alcool, care este ca un „virus”. Alcoolul poate deveni o adevarata „toxina a sistemelor familiale”, spune medicul.