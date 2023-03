Asistentele medicale care sunt trimise în Ucraina, sclave sexuale pentru ofițeri de rang înalt O rusoaica care a servit in Ucraina spune ca femeile medic din unitatea sa au fost folosite ca sclave sexuale pentru ofițeri de rang inalt.Femeia soldat, identificata cu numele Margarita, a declarat ca femeile medic din unitatea sa au fost transformate in „soții de teren” care trebuiau sa gateasca și sa faca curat pentru ofițerii […] The post Asistentele medicale care sunt trimise in Ucraina, sclave sexuale pentru ofițeri de rang inalt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters, citata de Agerpres. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in…

- Letonia a inceput anul acesta sa confiște mașinile șoferilor prinși cu o alcoolemie mare la volan și, pentru ca centrele de depozitare au devenit neincapatoare, a decis sa le trimita in Ucraina, ca ajutor de razboi, pentru a fi folosite pe front sau pentru spitale, potrivit Reuters. 200 de mașini au…

- Toate declarațiile dinspre Rusia și Ucraina, dar și semnalele din teren, arata ca urmeaza o ofensiva a forțelor ruse, care va fi declanșata cel mai probabil in intervalul 15-25 februarie. Din punct de vedere strategic, rușii incearca sa duca la indeplinire obiectivul trasat de Kremlin referitor la ocuparea…

- Cabinetul de miniștri al Ucrainei a demis marți șase miniștri adjuncți și a dat unda verde concedierii a cinci guvernatori, in cea mai importanta remaniere de amploare de la inceputul razboiului. In plus, a fost revocat procurorul-șef adjunct și a demisionat adjunctul cancelariei prezidențiale. Toți…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat, miercuri, muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian. De asemenea, liderul rus a dezvaluit…

- Un elicopter s-a prabușit in perimetrul unei gradinițe din orașul Brovary, regiunea Kiev, iar la fața locului a izbucnit un incendiu, a declarat purtatoarea de cuvant a poliției din regiunea Kiev, potrivit RBC Ucraina. La randul sau, biroul președintelui a declarat ca un aparat de zbor a cazut asupra…

- Autoritatile ruse l-au declarat vineri „agent al strainatatii” pe popularul actor Arthur Smolianinov, care a spus intr-un interviu ca este gata sa lupte alaturi de trupele ucrainene impotriva Moscovei. Smolianinov, in varsta de 39 de ani, a parasit Rusia, la fel ca mii de compatrioti ai sai, dupa declansarea…