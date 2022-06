Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea sectiei de chirurgie din cadrul Spitalului Judetean Calarasi le-a transmis printr-un mesaj pe grupul de WhatsApp asistentelor ca nu mai au voie sa intre in sectie purtand „uniforme mulate provocatoare, fuste scurte”, a relatat publicația locala Calarași Press . Potrivit anuntului conducerii,…

- Asistentele care nu au diploma de bacalaureat, chiar daca au terminat o școala postliceala, nu vor mai lucra in spitale, anunța ministrul Sanatații. Alexandru Rafila susține a fost deranjat de faptul ca la examenele pe post, in spitale, asistenții medicali nu au fost capabili sa ia punctajul necesar…

- Doua miliarde de utilizatori din lume pot ramane fara mesageria WhatsApp marti, in cazul in care nu-si actualizeaza sistemul de operare al telefoanelor mobile – Android sau iOs. Aproximativ 50 de modele de telefoane de generatii mai vechi sunt vizate, si anume iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Lеnоvо А820,…

- Belgia este prima tara care a introdus carantina obligatorie de 21 de zile pentru pacientii infectati cu variola maimutei, dupa ce a raportat 4 cazuri pozitive in ultima saptamana, relateaza Politico. Autoritatile sanitare belgiene au luat decizia vineri, potrivit presei belgiene. Persoanele care au…

- Romania va trimite in Ucraina 385.000 de masti chirurgicale, aproape 40.000 de viziere si 8.150 de combinezoane medicale, in urma unei hotarari adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, CNSU a aprobat scoaterea de la rezervele de stat a unor produse alimentare destinate…

- Pachetele medicale de prevenție vor deveni obligatorii din 2023, iar cei care nu merg la medicul de familie pentru aceste servicii ar putea fi sancționați, a declarat, joi, președintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, potrivit Digi 24. „De la 1 aprilie, programul-cadru…

- Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au participat la un concert, intr-o sala din sectorul 1 al Capitalei, in care unul dintre spectatori a pulverizat cu spray lacrimogen. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Conform poliției, in noaptea de sambata spre duminica, „in jurul orei…

- Parlamentarii au dat unda verde primelor masuri din pachetul anunțat de liderii coaliției – creșterea salariului minim in agricultura și industria agro-alimentara la 3.000 lei și majorarea normei de hrana pentru pacienți. Camera Deputaților a votat miercuri, in calitate de camera decizionala, primele…