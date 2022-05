Stiri pe aceeasi tema

- Linia Telefonul Copilului a devenit accesibila si pentru minorii consumatori de droguri, dupa ce directorul Agentiei Nationale Antidrog (ANA), Georgel-Cristian Ivan, a semnat un protocol de colaborare cu directorul executiv al Asociatiei Telefonul Copilului, Catalina Surcel. Fii la curent…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a semnat, la Istanbul, impreuna cu vice-presedintele turc, Fuat Oktay, un Protocol de colaborare si un Plan de actiuni, la finalul Reuniunii celei de a 27-a sesiuni a Comisiei Economice Mixte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un nou proiect al companiei Webasto Arad SRL in parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad confirma buna colaborare intre mediul universitar și cel economic cu beneficii reale pentru studenții universitații aradene de stat. „Compania Webasto este unul dintre partenerii noștri de succes. De-a…

- 62 de consilieri școlari sunt in județul Hunedoara. Ministerul Educației arata care este numarul persoanelor specializate care se ocupa de problemele elevilor, preșcolarilor, dar și ale parinților sau ale cadrelor didactice. Astfel, in județ funcționeaza 53 cabinete școlare cu 62 consilieri…

- La sediul PSD Siret se va organiza in cel mai scurt timp un centru de asistența și consiliere psihologica pentru refugiați, anunța Biroul de presa al PSD Suceava. ”Vom continua acțiunile de sprijin ale cetațenilor ucraineni veniți zilele acestea la noi in țara, cautand sa la facilitam șederea in județul…

- In toate centrele de plasament temporar pentru refugiați din municipiul Chișinau sint oferite servicii de consiliere psihologica individuala și de grup. Potrivit autoritaților municipale, specialiștii Centrului psiho-socio-pedagogic al Direcției generale educație, tineret și sport acorda asistenta psihologica…

- Cu o zi inaintea unui congres pe care nu l-a dorit, președintele Partidului Mișcarea Populara, Cristian Diaconescu, da mana cu liderul AUR, George Simion. Cel mai inalt for a fost convocat inainte de termen de Eugen Tomac, fostul lider, și susținatorii sai.