Asistenta prezentatoarei de la „Acces Direct“ şi-a dat demisia din cauza serialului Vulpiţa Tanara a facut trimitere la „serialul" Vulpita, spunand ca Viorel si-ar agresa fizic sotia, iar echipa emisiunii ar fi la curent cu aceasta situatie, dar nu ia nicio masura pentru a nu strica "masina de facut bani" pusa pe picioare pe spinarea celor doi amarati. „Demisionez! Nu am cum sa accept ce se intampla! Nu mi se pare normal! E sub demnitatea umana ca o femeie sa ne spuna ca este agresata si noi sa fim obligati sa ne facem (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

