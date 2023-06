Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala din Deva a fost retinuta dupa ce ar fi furat bani sau bunuri de la persoane varstnice. Femeia se oferea sa le ajute in schimbul unor sume de bani, dupa ce erau externate din unitati sanitare. Polițiștii din Deva au reusit identificarea unei femei care, in calitate de asistenta medicala,…

- O tanara de 23 de ani a fost retinuta in Capitala, dupa ce a desfasurat activitati de injectare de acid hialuronic in buze unor femei, contra cost, desi nu avea studii medicale sau pregatire de medic estetician. Mai multe tinere, inclusiv cea retinuta, au ajuns la spital cu probleme cauzate de aceste…

- Un farsor care a inșelat mai multe persoane solicitand donații pentru un copil bolnav, in varsta de 4 ani a fost reținut de polițiștii botoșaneni. Tanarul, in varsta de 27 de ani, din județul Neamț a fost reținut de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale. Din cercetarile polițiștilor…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a decedat, sambata, dupa ce a fost injunghiat in mod accidental in piept, de un alt barbat in varsta de 49 de ani, in timp ce sacrifica un miel la o stana din comuna Bratovoesti, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj. „La data de 15…