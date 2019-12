Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini in cadrul Spitalului Județean Vaslui, dupa ce Mihaela Enache, asistenta batuta cu scaunul de soțul sau de Ziua Romaniei, a murit. Femeia a stat trei saptamani in coma, insa, din pacate, organismul sau nu a mai putut lupta, iar aceasta s-a stins inainte de Anul Nou.

- Asistenta medicala de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui care a intrat in coma la inceputul lunii decembrie, existand suspiciunea ca ar fi fost agresata de sot, a decedat, luni seara, la Spitalul Clinic "C.I. Parhon" Iasi, unde fusese transferata, potrivit Agerpres.Avand in vedere…

- Scene desprinse din filme au avut loc in Vaslui. O asistenta de la Spitalul Județean de Urgența a ajuns in stare grava pe mainile medicilor, dupa ce soțul ei, psiholog fiind, a snopit-o in bataie.

- O asistenta medicala din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui a ajuns in stare grava la spital, unde a intrat in coma de gradul IV, si ulterior a fost transferata la Iasi, existand suspiciunea ca ar fi fost agresata de sot. Potrivit conducerii SJU Vaslui, in cursul zilei de joi, 5 decembrie,…

- O femeie dintr-un sat din Alba a murit, miercuri, carbonizata, dupa ce hainele sale s-au aprins in timp ce prepara rachiu, in mijlocul curtii, la un cazan artificial, scrie Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, un apel la 112 solicita interventia…

- Minorul a fost adus in urma cu cateva zile in Bucuresti dupa ce au cazut peste el mai multe rufe care au luat foc, potrivit Mediafax. Purtatorul de cuvant al Spitalului Grigore Alexandrescu, Raluca Alexandru, a precizat, pentru Mediafax, ca minorul din Vaslui, care a fost internat dupa ce au cazut peste…

- Ies la iveala tot mai multe detalii din culisele scandalului de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Principalul personaj care a stat in spatele revoltei angajaților și anchetelor realizate la institutul ieșean s-a dovedit a fi unul dintre angajații cu cele mai puține ore lucrate. Deși a pontat…

- AJUTOR… O fetita de 10 ani, din Vaslui, diagnosticata cu o boala congenitala si degenerativa, are nevoie urgenta de sange grupa A II, RH negativ. Aceasta se afla internata la Spitalul “Sf. Maria” din Iasi, sectia Anestezie si Terapie Intensiva (ATI), insa se poate dona la orice centru de transfuzii…