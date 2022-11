Stiri pe aceeasi tema

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala pe 30 noiembrie si 1 decembrie, zile de sarbatoare legala, a informat Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.Cele noua spitale care vor asigura asistenta medicala…

- De anul viitor, institutiile publice din Capitala nu vor mai beneficia de locuri de parcare gratuite. Anunțul a fost facut de viceprimarul capitalei, Stelian Bujduveanu in cadrul dezbaterii publice organizate de Primaria Municipiului Bucuresti pe tema tarifului de parcare de 5 lei/ora. Tot in cadrul…

- Salvatorii au intervenit cu o autospeciala de descarcerare și o autospeciala SMURD din cadrul Garzii de interventie Budești și trei ambulanțe SAJ.Echipajele de interventie au identificat cinci victime cu diferite traumatisme. Toate cele cinci persoane se aflau in autoturismul care s-a rasturnat.Doar…

- Fetita in varsta de aproximativ doua luni din comuna Tulnici, care a ajuns luni seara (n. red. - 31 octombrie 2022) in stare grava la Spitalul Judetean „Sf. Pantelimon" din Focsani dupa fusese intepata cu o foarfeca in cap de sora ei mai mare, a murit joi seara (n.red. - 3 noiembrie 2022) la Spitalul…

- Fetita de doua luni care a ajuns la spital dupa ce sora sa mai mare cu un an i-a infipt o foarfeca in cap a murit, informeaza News.ro. ”Fetita a decedat. Stop cardio-respirator care nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare”, au transmis joi seara reprezentantii Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, a declarat duminica, 18 septembrie, la Antena3, ca in aceasta perioada ne confruntam cu un fenomen neobișnuit pentru acest moment al anului, in afara cazurilor de COVID. „Este intr-adevar o creștere a numarului de pacienți care vin…

- Call centerul MAE, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei au primit, in total, 2.663 de solicitari de ajutor din partea romanilor afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, informeaza Guvernul. Ministerul Afacerilor Externe a pus la dispozitia cetatenilor romani aflati in strainatate,…

- Asistenta medicala de la Spitalul Județean din Focșani, care a inceput sa injure pentru ca a fost trezita din somn de urgența unei mame cu un bebeluș, a fost sanctionata cu desfacerea contractului de munca.Ancheta disciplinara demarata de conducerea spitalului a aratat ca asistenta avut un comportament…