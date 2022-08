Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a avut probleme medicale și a cazut in strada, in zona cartierului Blocuri din Campia Turzii, a așteptat o ora pana a ajuns o ambulanța la el! Incidentul s-a produs in aceasta dupa-amiaza. Cei de la Poliția Locala au intervenit la scurt timp dupa ce au fost anunțați de catre trecatorii…

- Partidul Social Democrat, filiala Campia Turzii, continua sa critice administrația locala a orașului pentru modul in care au fost facute anumite lucrari. De aceasta data, PSD Campia Turzii a adus in atenția publica o situație „hilara” provocata de o trecere pentru pietoni de pe strada Avram Iancu. „Profesionalismul”…

- Un arbore ornamental a fost smuls din radacina seara trecuta la Campia Turzii din cauza vijeliei care s-a abatut asupra localitații. Incidentul s-a produs pe strada Axente Sever din localitate. Din fericire incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale deși in zona erau parcate doua mașini…

- Președintele PSD Campia Turzii critica modul in care primarul Dorin Lojigan gestioneaza acțiunile de igienizare ale orașului. PSD Campia Turzii a postat cateva imagini pe rețeaua de socializare Facebook in care coșurile de gunoi din municipiul Campia Turzii sunt aproape inexistente. Din acest motiv,…

- Judecatoria Turda a validat azi mandatul pentru un nou consilier local la Campia Turzii, din partea Partidului Social Democrat (PSD), dupa ce Camelia Șandru a anunțat ca renunța la mandat, din motive personale. Dupa retragerea Cameliei Șandru, Oltean Dan Sorin (locul 6 pe lista de candidați) și Lup…

- Chiar daca mai este aproximativ o luna și jumatate pana la startul noii editii de campionat din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, formația Spicul Luna și-a reluat pregatiriile saptamana trecuta in vederea abordarii ediției 2022-2023. Din informațiile pe care le avem, obiectivul pe care și l-a propus echipa…

- Unul dintre membrii fondatori ai formatiei Compact, Lelut Vasilescu, a murit, vineri. ‘Colegi de 40 de ani, am locuit 20 de ani in aceeasi camera, am cantat mii de spectacole impreuna… acum simt un gol in suflet, dar sunt linistit ca a plecat intr-o lume mai buna. Dragul meu prieten LELUT VASILESCU,…