- Caz șocant la unitatea de primiri urgențe din Moreni. Un pacient beat a devenit agresorul asistentei care dorea sa il Post-ul MORENI: Asistenta medicala, lovita in cap de un pacient beat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada I.G.Duca, zona sediului ANAF. O femeie a fost lovita pe trecerea de pietoni.Ambulanta SMURD, un echipaj de politie si o motocicletaa SMURD se afla la fata locului. ...

- Ștefan Roman, barbatul acuzat ca a ucis o barmanița in Satu Mare, a fost arestat preventiv. Magistrații Tribunalului Satu Mare au decis, luni, ca individul, in varsta de 39 de ani, sa-și petreaca urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor, fiind suspectat ca ar fi ucis-o in mod brutal pe barmanița…

- O ambulanta care se indrepta cu un caz la Baile Felix, pentru recuperare, a fost izbita de un autoturism BMW condus de un tanar de 25 de ani, din județul Gorj. Accidentul a avut loc sambata, in municipiul Petroșani. In urma impactului dintre autospeciala și mașina de lux, un barbat care mergea…

- O fata de 15 ani a fost lovita in aceasta seara pe o trecere de pietoni din cartierul Broșteni de catre un șofer neatent. Minora traversa strada regulamentar prin dreptul supermarketului Penny cand a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanța este la fața locului și ii acorda copilei primele…