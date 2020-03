Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.326 de morti in Spania si se inregistreaza 24.926 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid. Autoritatile din Spania au anuntat, sambata, un bilant de 1.326 de morti din cauza coronavirusului si un numar total de cazuri 24.926, informeaza cotidianul El…

- Numarul de decese a fost ieri 3.405, cel mai mare din lume, in ciuda eforturilor valoroase ale medicilor de a tine in viața victimele bolnave ale virusului. Citeste si: Maria asigura masa medicilor italieni care trateaza pacienti de coronavirus: "Voi continua atat timp cat voi avea putere"…

- Britanicul, in varsta de 30 de ani, i-a spus sotiei ca a plecat intr-o calatorie de afaceri, in Marea Britanie, insa el a mers, de fapt, in Italia, intr-o excursie romantica cu amanta. La intoarcerea din peninsula, acesta s-a prezentat la spital cu simptomele de Covid-19, iar teste au confirmat…

- „Am sa va spun ceva GRAV!”. Lucian Mandruța le cere vizitatorilor paginii sale sa iși aloce doua minute din timpul liber pentru a citi ce are de transmis. Legatura cu China și prezentul din Romania e facuta printr-o paralela interesanta. In primul rand, Mandruța se intreaba daca cineva s-a…

- Duminica, cand statisticile din orașul chinez au aratat numai 8 imbolnaviri, cea mai scazuta cifra din ianuarie pana acum, medicii au aparut intr-un filmuleț, renunțand la maști și zambind. Personalul medical a transmis acest mesaj cu prilejul inchiderii ultimului spital temporar din Wuhan…

- Numarul de cazuri de coronavirus din lume a ajuns la circa 120.000, fiind consemnate aproape 4.300 de decese, potrivit platformei Arcgis . Aproximativ 66.000 de pacienți bolnavi de Covid 19 s-au vindecat pana acum.Cea mai grava situație pare sa fie la acest moment in Italia, unde bilanțul deceselor…

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 în peninsula, informeaza BBC, citat de Mediafax.În ultimele 24 de ore, cazurile de infecție cu noul coronavirus au crescut cu 25% în Italia. De asemenea, multe…