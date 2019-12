Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Enache, asistenta medicala de la Spitalul de Urgența din Vaslui care a stat trei saptamani in coma pe un pat de spital din Iași, a murit luni seara.Femeia s-a plans in repetate randuri colegilor ca soțul ei o batea des și fara mila. Barbatul ii lua banii și-i juca la jocuri de noroc, a informat…

- Durere fara margini in cadrul Spitalului Județean Vaslui, dupa ce Mihaela Enache, asistenta batuta cu scaunul de soțul sau de Ziua Romaniei, a murit. Femeia a stat trei saptamani in coma, insa, din pacate, organismul sau nu a mai putut lupta, iar aceasta s-a stins inainte de Anul Nou.

- TRAGEDIE.. Este doliu la Spitalul Județean de Urgența Vaslui dupa ce Mihaela Enache, una dintre cele mai apreciate asistente, s-a stins din viața pe patul unui spital din Iași. Luni seara, dupa aproape trei saptamani de coma, inima femeii a incetat sa mai bata. In momentul internarii, starea de sanatate…

- SUSPICIUNI… Asistenta medicala de la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, care joia trecuta a intrat in coma de gradul IV, se afla in moarte cerebrala, la o clinica din Iasi. Potrivit unor surse medicale, in acest moment activitatea cerebrala a pacientei este zero, ceea ce inseamna ca sansele sa-si…

- Scene desprinse din filme au avut loc in Vaslui. O asistenta de la Spitalul Județean de Urgența a ajuns in stare grava pe mainile medicilor, dupa ce soțul ei, psiholog fiind, a snopit-o in bataie.

- O asistenta de la Spitalul Județean de Urgența Vaslui este in stare extrem de grava la Spitalul „Parhon” din Iași, dupa ce a fost batuta de soț. Potrivit unor surse, barbatul este fost angajat la Poliția Vaslui, acum psiholog la Inspectoratul Județean de Poliție de Frontiera din Vaslui.Femeia…

