Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala de la Spitalul Judetean Brasov a fost lovita de pereti de un pacient agresiv. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. In imagini se vede cum tanarul bucurestean in varsta de 29 ani, care fusese transportat de un echipaj SMURD la Unitatea Primiri Urgente,…

- Azi-noapte, in jurul orei 1.45, polițiștii au fost sesizati ca un barbat de 29 ani, din municipiul Bucuresti, ce fusese transportat de un echipaj SMURD la Unitatea de Primiri Urgente, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, in incercarea de a parasi sectia, a impins o asistenta medicala de 43 ani,…

- Asistenta, in varsta de 43 de ani, a fost batuta in noaptea de sambata spre duminica de un pacient recalcitrant, care a imbrancit-o si a lovit-o cu capul de pereti pentru ca nu a fost lasat sa plece din unitatea medicala. "Azi-noapte, in jurul orei 01.45, am fost sesizați cu privire la faptul…

- Un accident infiorator s-a pprodus joi in judetul Brasov. Un sofer a murit dupa ce a intrat pe contrasens, iar masina sa s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism. Momentul impactului violent a fost surprins de o camera de bord.

- Un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme s-a produs miercuri pe strada Garlasi din municipiul Buzau. Mai multe victime au fost preluate de ambulante si transportate la spital. Doua autoturisme, un Opel si o Toyota, au fost distruse intr-un impact produs pe fondul neacordarii de prioritate.

- Michelle English, de profesie asistenta sociala, fusese angajata sa aiba grija de Jean Robson, o batrana de 83 de ani. Nepotul batranei a banuit ca era ceva in neregula cu ingrijitoarea și a montat o camera de supraveghere. Incidentul a avut loc in locuința femeii, din Huntly, Aberdeenshire,…

- Celebrul comediant din Noua Zeelanda, Johnny Danger, și-a pierdut viața intr-un accident de motocicleta. Oamenii legii au fost chemați miercuri, in jurul orei 15, in zona podului Auckland Harbour acolo unde a avut loc accidentul. Doua motociclete s-au lovit și in urma impactului, Johnny Danger a…

- Doi oameni au murit, iar unul a fost ranit, in urma unei explozii produse in Capitala. Tragedia a avut loc in pragul unui magazin alimentar, de la intersectia strazilor Alexei Mateevici si Armeneasca.