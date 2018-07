O asistenta medicala de la secția de Pediatrie a Spitalului Județean din Targoviște a fost filmata in timp ce maltrata un bebeluș. (Reduceri mari la jocuri PC) Tanara incerca sa-l hraneasca și, nemulțumita de reacțiile copilului nou-nascut, l-a bruscat in mai multe randuri. Se pare ca micuțul este un orfan abandonat in spital. Imaginile au […] The post Asistenta de la secția de Pediatrie din Targoviște, filmata cand maltrata un bebeluș appeared first on Cancan.ro .