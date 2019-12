Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru, asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani traiește cele mai frumoase momente. Vedeta a divorțat in urma cu doar cateva luni de fostul soț, iar acum traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un cantareț celebru. Cei doi au postat o fotografie incendiara spre deliciul tuturor fanilor.

- Loredana Groza a inceput saptamana in forța, in cadrul emisiunii matinale de la Antena 1, unde a fost prezenta pentru a promova noua piesa alaturi de Voltaj, „Dependența mea”. Și de aceasta data, interpreta a surprins cu ținuta aleasa. Loredana Groza are 50 de ani insa arata din ce in ce mai bine și…

- Ramona Olaru, frumoasa vecina de la „Neatza cu Razvan si Dani”, a vizitat Salonul Auto București, ca sa-și cumpere o mașina cu frana „cu mana”… Adica de mana. A facut spectacol!