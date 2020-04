Stiri pe aceeasi tema

- Situația de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara se complica de la o ora la alta. Va reamintim ca un medic a fost confirmata cu coronavirus și internata ulterior la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș”. Informații de ultima ora obținute de PRESSALERT.ro și confirmate de surse demne…

- Un medic la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, a fost confirmat pozitiv cu noul COVID-19. Femeia se simte bine și a fost transferata la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. In acest caz a inceput...

- Medicul Virgil Musta, seful sectiei de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, unde au fost vindecati pana in acest moment cei mai multi pacienti infectati cu coronavirus, a realizat o lista cu masuri pe care le poate lua fiecare cetatean pentru a evita contaminarea. Intr-o postare…

- Al doilea caz pozitiv pentru Covid-19 a fost confirmat in județul Olt. Este vorba despre un tanar de 22 ani, din Slatina, care a ajuns in Romania in 10 martie, prin vama Nadlac 2. Barbatul a ajuns in carantina, cu escorta, in jurul orelor 23,00, fiind testat pentru Covid-19, iar rezultatele au ajuns…

- Fata de 16 ani din judetul Hunedoara confirmata, sambata, cu coronavirus, este fiica barbatului din acest judet internat cu COVID-19 la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Mama fetei a fost testata, iar rezultatul a fost negativ."Probele prelevate de la fiica barbatului…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat ca a luat la cunoștința astazi in jurul orei 14.00, de testul pozitiv pentru COVID 19 efectuat de catre Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara unei femei in varsta de 38 ani, care a vizitat localitatea San Giovanni Bianco, aflata la 30…