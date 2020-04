Stiri pe aceeasi tema

- Doi medici de la Spitalul Orașenesc „Dr. George Trifon” Nasaud sunt infectați cu CoVid-19, potrivit datelor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Primul medic a fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus in urma cu 5 zile, iar cel de-al doilea miercuri seara. De asemenea, sunt…

- Barbatul din județul Arad, care a urcat la volan, miercuri, și a produs un accident rutier care s-a soldat cu moartea unui dintre fii sai aflat in autoturism, a fost arestat prventiv, joi de magistrații de la Judecatoria Beclean. Astazi, barbatul din Arad, cercetat pentru ucidere din culpa, a fost reținut…

- Un copil a fost internat in Spitalul Județean de Urgența Bistrița, dupa ce a fost confrimat cu gripa. Acesta este cel de-al treilea caz in care virusul gripal este confirmat la un minor, al doilea fiind internat in unitatea spitaliceasca chiar in urma cu patru zile. Un minor din municipiului Bistrița,…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 17, in cartierul Viișoara, unde un pieton a fost lovit de o mașina. La locul accidentului au intervenit un echipaj de prim ajutor si unul de terapie intensiva mobila SMURD. Potrivit primelor informații, victima a fost gasita inconștiența. Dupa…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in cartierul Viișoara, unde un pieton a fost lovit de o mașina. La locul accidentului au intervenit un echipaj de prim ajutor si unul de terapie intensiva mobila SMURD. Potrivit primelor informații, victima a fost gasita inconștiența. Dupa intervenția…

- Marți, pe raza localitații Teaca, barbat in varsta de 47 de ani a fost grav ranit dupa ce a cazut dintr-o caruța și aceasta a trecut peste el. Victima a suferit multiple traumatisme, a fost preluata de un echipaj medical și a fost transportata la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. La fața locului…

- Doua persoane au ajuns la spital dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier ce a avut loc in municipiul Bistrița, sambata dupa-amiaza. Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc in municipiul Bistrița, sambata dupa-amiaza, pe str. Zimbrului colț cu Bulevardul Republicii.…

- Patru persoane care se aflau la schi pe Partia Cocoș din Complexul Wonderland au avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost transportate la spital, dupa ce au suferit accidentari. ”Echipajele SAJ Bistrița-Nasaud au fost solicitate in patru randuri pe Partia Cocoș pentru a asigura asistența medicala…