Procesul unei asistente medicale din Marea Britanie, suspectata de uciderea a sapte nou-nascuti si de tentativa de ucidere a altor zece intr-un spital din Anglia, a inceput luni, relateaza relateaza AFP, citata de și Agerpres. Lucy Letby, in varsta de 32 de ani, care a lucrat in sectia de neonatologie a Spitalului Countess of Chester, […]