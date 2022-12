Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a emis o recomandare pentru statele membre prin care se cere declararea Covid ca boala profesionala, in special in sectorul medical și al asistenței sociale, unde riscurile de contactare a virusului au fost și sunt ridicate, susține Comisia. Astfel, pentru cei care s-au imbolnavit…

- Pacienții care merg la medicul de familie pentru a se imuniza contra gripei pot face in același timp și vaccinul anti-COVID cu serul bivalent, recomanda medicii infecționiști. Reacțiile adverse dupa vaccinare nu sunt diferite.

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a declarat ca Germania va oferi Republicii Moldova 32 de milioane de euro in contul unui ajutor destinat pentru refugiații ucraineni, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Aproximativ 68% dintre liderii de afaceri la nivel global considera ca progresele inregistrate in ceea ce privește munca flexibila in timpul pandemiei Covid-19 sunt acum in pericol, deoarece companiile se confrunta cu incertitudinea economica, potrivit unui sondaj realizat de rețeaua profesionala LinkedIn.…

- In total, 796 de pacienți cu COVID sunt internați: 708 in secții (45 minori) și 88 la ATI (niciun copil). Dintre pacienții aflați la Terapie Intensiva, 77 sunt nevaccinați.Pana astazi, 67.198 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.In intervalul 01.11.2022 (10:00) – 02.11.2022 (10:00)…

- Ministrul Sanatatii din Germania, Karl Lauterbach, a cerut celor 16 landuri germane sa reintroduca obligativitatea privind purtarea mastii sanitare in spatiile publice inchise pentru a combate un nou val de COVID-19.

- Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, ministrul Sanatații a aprobat un Ordin de ministru privind unele masuri ce se aplica de unitațile sanitare, in situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Conform documentului, in vederea prevenirii și limitarii infectiilor asociate asistentei…

- Pacienții nu trebuie sa plateasca testul anti –Covid 19 la internarea intr-o unitate sanitara. Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, ministrul Sanatații a aprobat un Ordin de ministru privind unele masuri ce se aplica de unitațile sanitare, in situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.…