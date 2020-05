Stiri pe aceeasi tema

- Povestea asistentului medical care a fost trimis in misiune pentru a-și salva propriul copil a facut inconjurul țarii. Sebastian lucreaza de patru ani la serviciul SMURD din Timișoara, iar pentru el a fost cea mai grea misiune de pana acum.

