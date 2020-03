Stiri pe aceeasi tema

- Un asistent medical de la Terapie Intensiva a fost testat pozitiv la coronavirus și este internat la Boli Infecțioase, de sambata noaptea. Acesta a declarat, pentru MEDIAFAX, ca starea sa este „relativ buna”.Citește și: Streinu Cercel solicita convocarea CSAT: 'E momentul ca președintele Romaniei…

- Mama a povestit pentru jurnalistii de la un post TV cum s-a intamplat totul, dar si cum erau tratati pacientii cu Covid-19 in spitalul caruia nu ii este dat numele."Din spital, doamna, de unde credeti ca puteam sa-l iau, din spital. Din spitalul mare. De miercuri dimineata, la ora 3, sunt internata…

- Simona Chițac, sotia senatorului Vergil Chitac, lucreaza la Academia Navala din Constanta. Ea era in concediu cand a contactat virusul de la soțul sau, dar a avut nevoie de o adeverința de la locul de munca, ocazie cu care a intrat in contact cu mai multe persoane.Inainte ca Vergil Chițac sa fie testat…

- Senatorul liberal Vergil Chitac a fost confirmat pozitiv cu COVID – 19 vineri, 13 martie. Parlamentarul a fost transportat impreuna cu soția și cu asistentul sau, la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta cu o ambulanța SMURD, fara a fi foloisa izoleta. Irina, fiica acestuia, a postat pe Facebook…

- Senatorul PNL de Sibiu, Mircea Cazan, a anuntat, duminica seara, ca rezultatul la testarea pentru coronavirus in cazul sau este negativ, acesta fiind "coleg de banca la Parlament" cu senatorul Vergil Chitac, care este infectat cu COVID-19.El a afirmat ca va respecta in continuare indicatia primita si…

- Fost secretar general al NATO si fost sef al diplomatiei europene, Javier Solana, 77 de ani, a fost spitalizat miercuri la Madrid dupa ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19, a confirmat vineri o sursa din anturajul sau, relateaza sambata AFP.''El a fost testat pozitiv, dar evolutia sa este…

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…