- Barbatul a fost depistat in județul Teleorman.”Din datele și probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca in data de 29 03 2020, in afara orelor de program s-ar fi prezentat la locul de munca, unde ar fi patruns in depozitul și ulterior in magazia unitații sanitare unde are locul…

- Un asistent de la Spitalul Floreasca este acuzat ca a furat din depozitul spitalului 2.000 de masti si dezinfectanti, dupa care a vandut echipamentele medicale unei alte persoane.Polițiștii din București au pus in aplicare, vineri, un mandat de aducere emis pe numele unui barbat suspect intr-un…

- Angajatul Spitalului din Pitești acuzat ca a furat masti, manusi si dezinfectanti din spital este cercetat in libertate. Gestionarul a primit 60 de zile de control judiciar. Surse din randul anchetatorilor...

- Angajata Spitalului Judetean Arges care a furat sute de masti, dezinfectanti si echipamente medicale va fi cercetata in libertate, sub control judiciar pentru 60 de zile. Masura a fost stabilita sambata noaptea de catre procurorii pitesteni, dupa ce femeia fusese initial retinuta.

- Angajata Spitalului Judetean de Urgenta din Pitesti care a sustras din unitate masti, manusi si dezinfectanti a fost retinuta la finalul audierilor in noaptea de vineri spre sambata. Femeia e acuzata de delapidare.

- Un gestionar al Spitalului Județean de Urgența Pitești este cercetat penal, fiind acuzat ca a furat maști, manuși sau dezinfectanți. Polițiștii au facut vineri mai multe percheziții și verifica daca echipamentele sustrase au fost vandute. „In cadrul activitatilor efectuate pentru prevenirea si limitarea…

- Președintele Consiliului Județean Neamț informeaza care este situația stocurilor de echipamente, dezinfectanți și reactivi, achiziționate in contextul evoluției pandemiei de coronavirus la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, din banii alocați de catre Consiliul Județean. El spune ca ”In fiecare…

