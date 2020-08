Asimptomaticii au ocupat spitalele. Simptomaticii nu mai au loc! Definit clar ca purtator de virus (daca nu e fals pozitiv) care nu are niciun semn de boala, asimptomaticul a ajuns majoritar in spitalele de boli infecțioase. Dramatic este faptul ca atunci cand apare un bolnav de Covid, cu simptome și in stare grava, acesta nu este primit in spital, pe motiv ca nu mai […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

