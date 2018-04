Aşii paletelor se întrec în Suedia Echipele de tenis de masa ale Romaniei Ambele selectionate ale Romaniei se afla in grupe dificile la Campionatele Mondiale de tenis de masa pe echipe care vor avea loc la Halmstad (Suedia), intre 29 aprilie si 6 mai. La feminin, in Grupa A, Romania va debuta contra Cehiei, pe 29 aprilie (11.00, ora Romaniei), in aceeasi zi fiind programat si meciul cu Olanda (21.00). Va urma partida contra Poloniei, pe 30 aprilie (17.00), iar pe 1 mai se vor disput (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele feminine si masculine de tenis de masa ale Romaniei au avut ghinion la tragerea la sorti a Campionatelor Mondiale, de la Halmstad (Suedia), intre 29 aprilie si 6 mai. La feminin, in Grupa A, Romania va debuta contra Cehiei, pe 29 aprilie (11,00, ora Romaniei), in aceeasi zi fiind programat…

- Ambele selectionate ale Romaniei se afla in grupe dificile la Campionatele Mondiale de tenis de masa pe echipe care vor avea loc la Halmstad (Suedia), intre 29 aprilie si 6 mai. La feminin, in Grupa A, Romania va debuta contra Cehiei, pe 29 aprilie (11,00, ora Romaniei), in aceeasi zi…

- ESEC… Infrangere usturatoare pentru echipa nationala de fotbal U16 a Romaniei la Turneul celor Patru Natiuni. Echipa Romaniei U16, la care vasluianul Louis Munteanu a fost titular, a pierdut, scor 1-6, impotriva echipei similare a Cehiei. Reprezentativa U16 a Romaniei a pierdut partida cu selectionata…

- Naționala U19 a Romaniei joaca azi, de la ora 20:00, contra Suediei, al doilea meci de la Turul de Elita. Partida de pe Ilie Oana este una foarte importanta pentru tricolori, care pot obține biletele pentru turneul final din Finlanda. Meciul dintre cele doua nu este la TV, doar poate fi urmarit LIVEVIDEO…

- Potrivit Raportului Mondial al Fericirii 2018, realizat de un program mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Finlanda este cea mai fericita țara din lume.Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap…

- Nationala de polo a Romaniei va evolua in grupa D, cu reprezentantivele Rusiei, Serbiei si Slovaciei, la turneul final al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Barcelona.Reprezentativa Romaniei s-a calificat la turneul final al Campionatului European…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Federatia Canadiana de Tenis a anuntat, miercuri, ca jucatoarele Carol Zhao, Bianca Andreescu, Katherine Sebov si Gabriela Dabrovski au fost convocate de capitanul Sylvain Bruneau pentru intalnirea cu Romania, din Grupa a II-a mondiala a Cupei Federatiei. Carol Zhao ocupa locul 143 in clasamentul…