- Numarul de polite RCA vandute de Euroins Romania a scazut, in timp ce volumul daunelor platite a crescut constant, in 2021 compania inregistrand peste 60.000 de dosare de dauna iar suma platita pentru toate reparatiile auto si vatamarile a depasit 400 de milioane de lei, conform unui comunicat remis,…

- La 31 decembrie 2020, Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom a inregistrat un rezultat brut negativ (pierdere) in valoare de 431,3 milioane lei, plati restante in valoare de 120,38 milioane lei si o pierdere contabila din anii precedenti in valoare de 3,18 miliarde lei. „In planul de…

- Ideea administratiei locale de a monta o camera de luat vederi in zona de colectare a deseurilor din piata, a scazut factura emisa de operatorul care gestioneaza ridicarea gunoiului de pe raza municipiului Lugoj. Functionarii din primarie si primarul au avut semnale ca la tomberoanele din piata, platite…

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 52,22 milioane de euro in martie, comparativ cu 599.200 euro in aceeasi luna din 2020, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului. Cea mai mare infuzie de capital…

- Indicatorii au fost aprobati in Adunarea Generala a Actionarilor de luni. Compania a relizat in 2020 venituri din vanzari de 217,9 milioane lei si un profit net de 54,26 milioane lei. Din profitul net realizat in anul 2020, actionarii vor primi dividende de 21,67 milioane lei. “Pentru anul 2021, Biofarm…

- Piata berii a ramas stabila in 2020, inregistrand o crestere cu 0,5% in volum, pana la 16,75 milioane hectolitri, se arata in raportul anual al Asociatiei Berarii Romaniei. Ponderea sectorului HORECA in vanzarile de bere s-a injumatatit, de la 15% in 2019, pana la 8% in 2020. "2020 a fost un an cu multe…

- In ciuda pandemiei, oamenii au continuat sa fie din ce in ce mai interesati de ceasuri inteligente, casti, bratari si celelalte produse care compun categoria wearables, noteaza news.ro. Dupa o crestere de 27,7% in T4, cand au fost vandute 153,5 milioane de unitati, piata accesoriilor purtabile…