Asigurătorii nu sunt îngrijorați de noile măsuri fiscale Asiguratorii in continuare nu par sa fie ingrijorati de noile masuri fiscale aprobate si asumate de guvernul PSD-PNL, ba chiar considera ca impactul nu este unul semnificativ, dupa cum au spus surse din piata asigurarilor care nu au dorit sa fie citate. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

