- La initiativa secretarului de stat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Emil Dumitru, vineri a avut loc la sediul ministerului o intalnire cu Cristian Rosu. "Scopul acestei intalniri l-a constituit identificarea de solutii pentru a realiza un mecanism functional cu societatile de asigurare…

- Reprezentantii Ministerului Agriculturii si cei ai Autoritatii de Supraveghere Financiara incearca identificarea de solutii pentru a realiza un mecanism functional cu societatile de asigurare pentru incheierea de polite de asigurare pentru culturile agricole, conform unui comunicat al MADR remis,…

- Biroul Asiguratorilor Auto din România (BAAR) a atenționat joi ca recentele modificari legislative privind dovada asigurarii RCA în format electronic ori prin interogarea bazei de date AIDA, în cazul unui control al documentelor de asigurare, intra în vigoare de vineri, 11 septembrie,…

- Un studiu elaborat de Fondul Monetar International (FMI) subliniaza importanța investițiilor eficiente in infrastructurile publice pentru o redresare economica robusta in urma crizei generate de pandemia de COVID-19, potrivit unei informari a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).In…

- Digi 24 informeaza ca polița RCA s-ar putea scumpi pentru ca valoarea daunelor crește de la an la an. Fața de 2017, in 2019 dauna medie pe accident s-a dublat, potrivit datelor ASF. Doar in primele șase luni ale anului, jumatate din daune nu au fost inca platite. Service-urile auto se plang ca asiguratorii…

- Ministerul Finanțelor va continua sa emita titluri de stat pentru populație. Cițu: ”Acest program continua nu numai pentru ca este un succes, dar si ca strategie de finantare a statului roman” Emiterea de titluri de stat pentru populatie va continua si in 2021 și este posibil ca o noua emisiune…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis ca impunerea unui criteriu de varsta controlorilor de trafic este discriminare, iar ROMATSA a fost amendata cu 11.000 de lei, potrivit news.ro.Citește și: DIICOT a lucrat cu ofițerii de la Grupuri Infracționale Violente peste DORINȚA…