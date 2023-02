Asiguratorii, anunț foarte important pentru cei care au suferit după cutremurele din Gorj 617 cazuri de dauna au fost avizate pana la data de 21 februarie 2023 in urma cutremurelor resimțite in mai multe județe (Gorj, Cluj, Hunedoara) și in București, in baza polițelor de asigurare obligatorii și facultative pentru locuințe, potrivit unei colectari de date realizate la nivelul companiilor membre UNSAR. In contextul evenimentelor tragice care au avut loc recent in Turcia și Siria, dar și al cutremurelor din județul Gorj, UNSAR – Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania subliniaza inca o data importanța incheierii de asigurari de locuințe. Deși protejați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

