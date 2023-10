Asiguratorii de razboi de aviatie cu sediul in Europa, Statele Unite si pe piata Lloyd’s of London pot emite un preaviz de 7 zile de anulare sau alte modificari ale termenilor si conditiilor, in cazul unui conflict major despre care considera ca ar face prea mare riscul asigurarii pe termen lung. Asiguratorii companiilor El Al Airlines, Israir si Arkia au declarat anterior ca pot emite astfel de notificari din cauza razboiului dintre Israel si grupul palestinian Hamas. Companiile aeriene israeliene au primit acum notificarile, au declarat doua surse pentru Reuters, fara a denumi companiile aeriene.…