- Ministerul Sanatații a elaborat un proiect de lege pentru exercitarea profesiilor in sistemul de sanatate și pentru recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale, ce prevede inființarea unui registru national al profesionistilor din sistem, argumentand ca este nevoie de reglementarea acestor…

- Deputatul PMP Petru Movila a declarat, marti, referitor la proiectul de lege privind Rezidentiatul, ca solutia gasita "nu este foarte sanatoasa", mentionand, insa, ca pentru deblocarea situatiei el trebuie adoptat saptamana viitoare de Camera Deputatilor si trimis cat mai repede la promulgare, anunța…

- Proiectul pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adoptiei a fost adoptat tacit de Senat si are drept scop incurajarea adoptiilor. Modificarile din actualul proiect prevad ca persoanele singure care adopta un copil sa primeasca un concediu de acomodare mai scurt,…

- Calcule de ultima ora dupa majorarea alocatiilor. Cum creste suma acordata fiecarui copil si cand intra banii pe card. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii care prevede majorarea alocațiilor pe care le primesc copiii cu 100% din rata medie anuala…

- Incepand din iulie 2017, firmele nu mai sunt obligate sa aplice ștampila pe niciun document necesar in relația cu instituțiile publice, nici chiar pe contractele incheiate cu statul, dupa cum a anunțat Profit.ro. Astazi, președintele Klaus Iohannis a promulgat un proiect de lege care stabilește ca nici…

- Legislația ar putea fi modificata in curand, astfel incat mai multe persoane sa beneficieze de scutirea de la coplata in sanatate. Cu alte cuvinte, vor primi servicii medicale gratuit. Proiectul este la adoptare in Camera Deputaților. In prezent, beneficiaza de scutire la coplata copiii de pana in 18…

- Proiectul legislativ in acest sens a fost respins de senatori dar a primit vot favorabil in Camera Deputaților, care a avut calitatea de for decizional. Ieri a fost aprobat in Parlament un proiect legislativ inițiat de deputatul USR Tudor Pop, care va obliga Casa Naționala de Asigurari de Sanatate…

- Fiecare roman care isi plateste contributia la asigurarile de sanatate va avea acces la lista tuturor decontarilor facute de Casa de Asigurari de Sanatate in numele sau, conform unui proiect de lege adoptat, miercuri, de Parlament, initiat de deputatii USR Tudor Pop, Dan Barna si Cristian Ghinea.