Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 95,62 miliarde de lei, la finalul lunii noiembrie 2022, in crestere cu 11% fata de nivelul inregistrat la aceeasi data din 2021, potrivit statisticii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Fii la curent cu cele mai noi…

- Asigurarile reprezinta o solutie pentru protectia financiara impotriva multiplelor riscuri care ameninta casele, masinile, dar si sanatatea romanilor, si nu numai. Cat de multe cunosc, insa, consumatorii despre aceste produse financiare? In perioada noiembrie – decembrie 2022, s-a desfasurat a treia…

- (P) Cum pot juca romanii la un casino online licentiat? Exista mai multe modalitati prin care o persoana isi poate mari astazi fondurile proprii sau pe cele ale familiei. Printre acestea se numara si posibilitatea de a juca la NitroCasino.com diferite jocuri de noroc. Unele nu sunt doar…

- Oamenii se trezesc ca vor sa returneze produsele, insa nu mai au factura pe care au aruncat-o. Așadar, clienții sunt deseori in impas daca vor sa dea produsul inapoi sau sa-l schimbe. Greșeala facuta de romani de Black Friday Conform Stirile PRO TV, unii vanzatori online au creat conturi online unde…

- „Opriți distrugerea pieței de brokeraj din Romania, orchestrata de sectorul de asigurari din cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara! 40.000 de angajați ai acestei industrii vor intra in șomaj, in urmatoarele 6 luni, in lipsa unor intervenții urgente din partea Parlamentului Romaniei!”, avertizeaza,…

- Aplicatia „Amiabila” a fost conectata la toti furnizorii de polite de asigurare de tip RCA si poate fi descarcata gratuit, de pe Android si IOS. Aceasta a fost lansata pe 15 octombrie si este un proiect al Autoritatii de Supraveghere Financiara. Dupa ce isi instaleaza aplicația, conducatorii auto trebuie…

- Incepand de zi, conducatorii auto au acces la o aplicație de mobil, conectata la toți asiguratorii RCA, prin care pot completa constatarea amiabila de accident. Conform Normei 18/2022 a Autoritații de Supraveghere Financiara, formularul de constatare amiabila de accident necesar in cazul asigurarilor…

- Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele opt luni ale acestui an, peste 35,151 miliarde kWh, fiind cu 5,3% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021. Potrivit Institutului National de Statistica (INS), iluminatul public a inregistrat o crestere cu 3,8%, iar consumul populatiei…