- Educatia financiara este unul dintre domeniile care ar trebui dezvoltate in Romania si sa li se explice copiilor si adultilor oportunitatile pe care le ofera asigurarile private de sanatate, a declarat, joi, la o dezbatere, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunța Agerpres. Ministrul…

- Numar RECORD de concedii medicale in 2021: Ce suma uriașa are statul roman de plata Numar RECORD de concedii medicale in 2021: Ce suma uriașa are statul roman de plata Concediile medicale acordate bolnavilor in 2021, multe dintre ele cauzate de pandemia de coronavirus, costa statul roman un miliard…

- Statul trebuie sa plateasca un miliard de euro pentru concediile medicale acordate bolnavilor anul trecut, multe dintre ele cauzate de pandemia de COVID-19. Creșterea este uriașa fața de anul precedent, cu aproximativ 40 de procente. Astfel, bugetul alocat concediilor medicale de Casa Naționala de Asigurari…

- Presedintele interimar al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, a aratat joi, 9 decembrie, ca media de varsta a medicinei de familie in Romania este undeva la 55 de ani si a subliniat ca acest domeniu trebuie reformat in totalitate, informeaza Agerpres . „Suntem preocupati, in…

- Dincolo de eșecurile recente din politica romaneasca, Klaus Iohannis are zeci de proiecte pe care doar le-a anunțat, le-a prezentat drept ingrijorari de moment și care apoi au cazut intr-o uitare eterna. Sa luam tentativa de a moderniza legislația in baza carora funcționeaza cele 3-4-5 sau 6 servicii…

- Domeniul concediilor medicale este reglementat de OUG nr.158/17 noiembrie 2005 care a intrat in vigoare pe data de 01.01.2006, a fost aprobata cu Legea nr.399 din 30.10.2006. Actul initial a fost modificat in perioada 01.01.2006 - 30.08.2021 de 17 (saptesprezece) ori cu acte normative, din care 15 OUG…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru in Comisia de Sanatate, crede ca Romania ar trebui sa impuna ”plata serviciilor medicale pentru pacientii nevaccinati, care refuza vaccinul? OK, vrei sa fii liber, vrei sa strigi ca ai drepturi? Daca refuzi vaccinul, atunci cand ajungi la spital, plateste!”.Emanuel…

- Parlamentarul Emanuel Ungureanu (USR), vicepreședinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, susține ca ar trebui introdusa plata asistenței medicale in cazul persoanelor nevaccinate, care ajung sa fie internate cu Covid 19. „Ce-ar fi sa introducem in Romania plata serviciilor medicale pentru…