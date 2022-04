Asigurările de viaţă, cea mai mare creştere din ultimii ani, în 2021 Romanii sunt tot mai interesați de asigurarile de viata, care au inregistrat, in 2021, cea mai mare crestere din ultimii ani, primele brute subscrise atingand o valoare de 2,6 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (UNSAR). Chiar și așa, ponderea activitatii de asigurari de viata in totalul sectorului de asigurari din Romania (circa 20%) este in continuare mica, comparativ cu alte state ale UE, cum ar fi Polonia (31%), Germania (48%), Franta (55%) sau Italia (76%), se arata intr-un comunicat al Autoritații. Vorbim, pe de o parte de potentialul de crestere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

