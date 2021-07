Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat marti ca in cazul in care populatia eligibila se vaccineaza nu ar trebui sa existe un val patru al pandemiei de COVID, subliniind ca, prin masurile dispuse, Guvernul a dus vaccinul cam peste tot in tara. „Populatia eligibila, daca se vaccineaza, nu ar trebui sa mai…

- Peste 20 de comedianți autohtoni de top au decis sa susțina protejarea padurilor și s-au alaturat campaniei WWF, “Salveaza Padurile Nimanui. Te salvezi pe tine”. Ei sprijina demersurile asociației de a proteja padurile tinere crescute pe marginile raurilor și pajiștilor din Romania, care nu sunt protejate…

- Comisia Europeana a recomandat Romaniei sa revina la nivelul de deficit bugetar acceptat la nivelul Uniunii Europene cel mai tarziu in 2024. Recomandarile Comisiei vin in contextul in care țara noastra este singura care a intrat in criza cu un deficit mult mai mare decat limita europeana de 3% din produsul…

- Cu ocazia Zilei Copilului, 120.000 de carti sunt oferite prescolarilor din medii defavorizate si tuturor educatorilor din Romania, informeaza un comunicat al Asociatiei OvidiuRo transmis, marti, AGERPRES. Potrivit sursei citate, la inceputul anului 2021, Asociatia OvidiuRo a lansat programul "Citeste-mi…

- Romania are nevoie de o Banca Nationala de Dezvoltare, care "sa puna cap la cap zona de garantii de exporturi", sa preia zona de garantii si instrumente pe care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a performat in ultima vreme, precum si zona de contragarantare, considera Dragos…

- Fabrica TERAPIA din Cluj Napoca va produce un medicament ce va fi folosit in tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus. Acesta va fi utilizat in tratarea simptomelor medii si usoare de COVID-19. Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, va introduce in fluxul de producție,…

- Noul protocol de tratament al pacientilor cu COVID actualizat de Ministerul Sanatatii prevede ca medicii de familie vor putea prescrie pacientilor cu forme usoare si medii de boala favipiravir, un antivral prescris pana acum doar de catre medicii specialisti din spitale. Medicul Virgil Musta, de la…

- Oana Roman și-a sarbatorit ziua de naștere departe de Romania, in Egipt, insa, cei dragi nu au uitat sa o surprinda placut cu mesaje și imagini emoționante. Vedeta a postat pe contul de socializare, prima fotografie cu mama ei, aflata in centru de recuperare. Mioara Roman i-a trimis o fotografie in…