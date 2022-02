Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora echipele SC CRAB SA lucreaza la remedierea defectiunii aparuta pe conducta de transport apa bruta – Valea Uzului – Bacau. Compania de Apa cspune ca lucrarile se desfasoara conform graficului si estimeaza finalizarea lucrarilor astazi, 02.02.2022 in jurul orei 20:00. Avand in vedere faptul…

- La data de 31 ianuarie a.c in jurul orei 03:30, polițiștii Sectiei 8 Politie Rurala Buhoci au fost sesizati, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca o persoana din comuna Horgesti, a sustras doua autoturisme. Pe raza comunei Horgesti, polițiștii au depistat un tanar de 17 ani care a condus un autoturism…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau a desfașurat activitați de prevenire a braconajului piscicol pe lacurile de acumulare de pe raza comunelor Orbeni, Galbeni, dar și pe Lacul Bacau și Raul Trotuș din județul Bacau. Verificarile efectuate au dus la depistarea a…

- Dedeman, lider național in retailul materialelor de construcții șial amenajarilor interioare, cu capital integral romanesc, implinește 30 de ani de la inființare. Aniversarea celor 30 de anide activitate este marcata și prin adoptarea unei identitați vizuale care va fi folosita pana la sfarșitul acestui…

- Mașini cu girofar și mascați inarmați au trezit, azi-dimineața, din somn mai mulți sateni din comuna Ungureni cautand arme. N-au gasit insa au pus ochii pe lemnele de foc. In aceasta dimineața, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Buhoci, impreuna cu cei specializati in arme, explozivi si substanțe periculoase,…

- Compania de investiții financiare Evergent Investments, din Bacau, a primit de la Financial Intelligence (platforma specializata de știri economico-financiare și organizare de evenimente de business) pentru „Premiul pentru depașirea pragului de 500 de milioane de euro active administrate”. Evenimentul…

- Compania low-cost Wizz Air a suspendat in perioada ianuarie – martie 2022 zborurile de pe peste 45 de rute din și spre Romania. Datele din sistemul de rezervari al companiei Wizz Air indica faptul ca aceasta nu va mai opera niciun zbor in perioada ianuarie – martie 2022 pe peste 40 de rute din și […]…

- La data de 04 decembrie a.c., in jurul orei 23.30, in timpul exercitarii atributiunilor de serviciu, o patrula auto de siguranta publica din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau, a procedat la urmarirea in trafic, pe strada 22 Decembrie, din localitate, a unui autoturism al carui șofer a refuzat sa opreasca…