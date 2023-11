Insolvente Constanta: Eolica Dobrogea SRL, in faliment! Tribunalul a amanat procesul pentru la anul

Eolica Dobrogea SRL este controlata de compania C Tech SRL, din Constanta. Societatea comerciala C Tech SRL specializata in cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie ii are ca asociati… [citeste mai departe]