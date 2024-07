Asigurarea medicală de călătorie sau cardul european de sănătate? Asigurarea medicala de calatorie sau cardul european de sanatate? Romanii care pleaca in strainatate, indiferent de motiv, pentru a acoperi cheltuielile cu eventuale probleme medicale neprevazute au la dispoziție doua instrumente: asigurarea medicala de calatorie sau cardul european de asigurari sociale sanatate. Cele doua instrumente prezinta avantaje și dezavantaje, despre care este bine sa va […] The post Asigurarea medicala de calatorie sau cardul european de sanatate? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul turiștilor romani care aleg sa-și petreaca vacanța in strainatate ori calatoresc deseori peste hotare ramane in continuare destul de mare. Unii prefera asigurarile medicale de calatorie in strainatate, alții sa foloseasca cardul european de sanatate eliberat de CNASS

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata ca pana la sfarșitul acestui an, romanii vor putea calatori in SUA fara a fi nevoie de vize și ca romanii din Spania vor putea beneficia de cetațenie dubla, romana și spaniola. De asemenea, conform declarațiilor lui Ciolacu, Romania va deveni parte a spațiului…

- In plin sezon de concedii, platforma prin care romanii pot obține cardul european de sanatate nu funcționeaza Totul se blocheaza la operațiunea de inregistrare a datelor, unde dupa introducerea adresei de email, a parolei, a CNP-ului și a numarului de telefon nu se mai intampla nimic, informeaza alba24.ro.…

- Platforma prin care romanii pot obține cardul european de sanatate nu funcționeaza in plina perioada a concediilor Platforma prin care romanii pot obține cardul european de sanatate nu funcționa luni, in plina perioada a concediilor. Cardul european de sanatate permite persoanelor asigurate sa il foloseasca…

- Cardul european de sanatate, un document care are valabilitate doi ani și pe care il solicita din ce in ce mai mulți romani, poate fi de mare ajutor atunci cand calatorim in afara țarii. Se elibereaza in doar cateva zile și poate fi solicitat și din strainatate.

- Veștile bune despre starea de sanatate a lui Florin Piersic continua sa curga și, atat indragitul actor, cat și publicul, sunt nerabdatori sa se revada pe scena. Romanii au urmarit cu sufletul la gura evoluția sanatații marelui maestru, iar cand medicii de la Spitalul Foișor, unde a ajuns intr-un final,…

- Avand in vedere ca Romania este stat membru al UE, calitatea dumneavoastra de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania este recunoscuta pe teritoriul oricarui stat membru al UE/SEE/Confederatiei Elvetiene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in baza documentelor…

- Foarte curand, cartea de identitate, cardul de sanatate, permisul de conducere și o serie de alte documente personale vor deveni virtuale, a promis, astazi, Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, intr-o emisiune televizata. Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan…