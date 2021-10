Stiri pe aceeasi tema

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in septembrie 2021 cu 3,88%, ajungand la aproximativ 1,83 milioane, comparativ cu 1,76 milioane de polite PAD active la 30 septembrie 2020, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID),…

- Deficitul in comertul international cu carne si organe comestibile a trecut de 301,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in scadere totuși fața de 2020, cand atingea 351,87 milioane de euro. Importurile au fost de peste trei ori mai mari raportat la exporturi, potrivit datelor Ministerului…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in august 2021 cu 3,87%, ajungand la aproximativ 1,82 milioane, comparativ cu 1,76 milioane de polite PAD active la 31 august 2020, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea…

- Asigurarea obligatorie impotriva dezastrelor naturale ramane valabila pana la data expirarii, indiferent de ceea ce se intampla cu distribuitorul politei, precizeaza reprezentantii Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), intr-un comunicat de presa transmis, sambata, AGERPRES. "Asigurarea…

- Suma in valoare de 1,9 milioane de lei, aproximativ 400.000 de euro, a fost platita in baza unei polițe facultative de asigurare pentru locuințe.„Cea mai mare despagubire acordata anul trecut de asiguratorii Membri UNSAR in baza unei polite de asigurare facultativa pentru locuinte a fost de circa 400.000…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in iulie 2021 cu 4,47%, ajungand la aproximativ 1,81 milioane, comparativ cu 1,74 milioane de polite PAD active la 31 iulie 2020, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea…

- “Guvernul trebuie sa ia masuri pentru asigurarea protecției consumatorilor vulnerabili” Liberalizarea pieței de energie din Romania, in absența unei concurențe reale, prefigureaza mari probleme sociale in Romania. Milioane de romani risca sa ramana in bezna și in frig, spune Catalin Gherzan, fost candidat…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) anunta ca 66% din cele mai mari 50 de daune achitate in baza asigurarilor pentru locuinte au fost provocate de incendii, iar membri UNSAR au platit despagubiri de peste 11 milioane de lei pentru cele mai mari 50 de daune…