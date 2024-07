Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, a atras atentia, luni, asupra situatiei privind livrarea agentului termic in sistem centralizat, solicitandu-i public primarului ales, Mihai Politeanu, sa ii transmita „pasii pentru a incalzi orasul” in viitorul sezon rece. „M-am simtit obligat sa incep…

- La o saptamana de la alegerile locale, Emil Boc nu mai vorbește despre rechinii imobiliari, primarul și-a indreptat atenția spre tinerii care nu au locuințe. Edilul solicita sprijin de la Guvern pentru construirea de blocuri ANL și locuințe sociale. Insa, este preocupat mai exact de ce se intampla…

- Echipa Virgiliu Nanu – Andrei Volosevici a iesit castigatoare doar la Consiliul Judetean, acolo unde reprezentantul PSD a castigat competitia cu Iulian Dumitrescu. La Primaria Ploiesti, Volosevici a fost invins categoric de Mihai Politeanu. Iata ce mesaje au transmis cei doi dupa aflarea rezultatelor:…

- Deputatul independent Mihai Polițeanu a susținut ca nu a fost „o surpriza” faptul ca a caștigat lupta pentru scaunul de primar al Ploieștiului, conform rezultatelor de la alegerile locale 2024.

- N.Dumitrescu Printre proiectele de hotarare supuse dezbaterii și votului in Consiliul Local Ploiești la sfarșitul lunii trecute s-a regasit și cel care a vizat prelungirea contractului cu Apa Nova. Subiectul este unul mai vechi și s-a tot tergiversat din cauza divergențelor dintre primarul Andrei Volosevici…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat, luni seara, la Ploiesti, referindu-se la rocada candidatilor PSD si PNL, ca acestia se schimba precum sosetele, dar “daca nu se spala pe picioare, continua sa miroasa”, potrivit agerpres.ro. “De Volosevici (n.r. Andrei Volosevici, primarul…

- V. Stoica O noua ședința extraordinara, cu scandal, a avut loc, luni dimineața, la Consiliul Județean Prahova, in discuție fiind asocierea CJ Prahova cu localitați din teritoriu, cat și repartizarea fondurilor aflate la dispoziția Consiliului Județean. Modul in care conducerea CJ Prahova – reprezentata…

- N. Dumitrescu In contextul in care, fiind an electoral, și domeniul sanatații a ajuns un subiect de disputa, inclusiv pe plan local, ieri, in cadrul unei intalniri cu presa, organizata la sediul Primariei Ploiești, managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești, dr. Anca Miu, a facut in calitatea sa de…