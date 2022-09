Stiri pe aceeasi tema

- Niciun film rusesc nu va candida anul acesta la premiile Oscar, a anuntat luni seara Academia rusa de film, intr-un moment in care Statele Unite si Rusia trec printr-una dintre cele mai grave crize din istoria lor, odata cu conflictul din Ucraina, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat, luni, ”politica provocatoare” si ”jocul periculos” al Atenei in Marea Egee dupa ce Grecia a desfasurat vehicule blindate pe doua insule, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bulgaria a mai facut un pas miercuri spre achiziționarea unui al doilea lot de opt avioane F-16 noi și a echipamentelor aferente din Statele Unite, intr-o tranzacție evaluata la 1,30 miliarde de dolari, a declarat ministrul interimar al apararii Dimitar Stoyanov, conform Reuters. Fii la curent…

- Garzile de coasta elene au confirmat ca au tras focuri de avertisment in directia unei nave care "facea manevre suspecte" in apele teritoriale ale Greciei, in zona insulei Lesbos, dupa ce Turcia a acuzat tara vecina de "foc de hartuire", transmite duminica dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Turcia a acuzat duminica faptul ca avioane ale sale aflate in misiune in Marea Egee si in estul Marii Mediterane au fost vizate de sistemul de aparare aeriana S-300 al Greciei si a spus ca este vorba de o "actiune ostila", potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca Phenianul este pe deplin pregatit pentru orice conflict militar cu Statele Unite, a informat agenția sud-coreeana de știri Yonhap, citand presa de stat nord-coreeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statele Unite si alte peste 40 de natiuni au stabilit, joi, sa isi coordoneze investigatiile referitoare la presupusele crime de razboi din Ucraina, in contextul in care Kievul a denuntat noi atacuri asupra civililor, informeaza agentia Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Furtuna tropicala Bonnie este prognozata sa atinga zona de uscat vineri noapte in apropierea frontierei dintre Nicaragua si Costa Rica, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…