Asiaticii, soluţia angajatorilor prahoveni care nu au găsit forţă de muncă locală Nicoleta Dumitrescu Criza acuta de muncitori, in mod special a celor necalificați, i-a determinat pe foarte mulți patroni și directori de fabrici din Prahova sa apeleze la forța de munca inclusiv de peste hotare, chiar de peste mari și țari! Și se pare ca, de departe, soluția salvatoare pentru angajatorii din județ care nu au gasit forța de munca locala au fost țarile asiatice, nepalezii și vietnamezii fiind in topul muncitorilor straini care deja presteaza diverse activitați in Prahova. Cu toate ca pare a fi o soluție de forța majora, la aceasta strategie au inceput sa apeleze tot mai mulți… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

