Inainte de a deveni celebra pozand nud, Gina Pistol a fost operator la un centru de copiere si vanzatoare la un chioșc din Roșiorii de Vede, apoi a venit in București, unde s-a angajat la o firma de articole sportive. Primul pas spre celebritate l-a facut in 2005, cand s-a angajat la Național TV, unde a prezentat emisiunea „Nu suntem blonde'.

Atunci, Gina a fost remarcata datorita frumusetii sale angelice si a primit si acceptat oferta de a aparea intr-un pictorial in Playboy Romania. In acelasi an, ea a aparut in cateva episoade din serialul „La Bloc', fiind apreciata de regizorul Ioan…