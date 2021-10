Stiri pe aceeasi tema

- Cele șase echipe ramase pe Drumul Imparaților s-au bucurat din plin de prima etapa din Georgia. Concurenții au inceput ziua in forța și au luptat pentru a se califica la Jocul de Amuleta, insa doar trei echipe au ajuns in timp util la Irina Fodor.

- Cosmin & Eliza Natanticu și Lidia Buble & Estera sunt cele doua echipe care s-au calificat la Jocul de Amuleta al ediției 20 din sezonul 4 Asia Express. Concurenții au avut parte de probe ce presupun multa dexteritate și au facut dezvaluiri neașteptat.

- Adriana Trandafir și Maria Speranța au luptat impotriva a doua echipe de temut la Jocul de Amuleta din ediția 14 a sezonului 4 Asia Express. Mihai & Elwira Petre, Zarug & Lorelei le-au facut cursa mai grea celor doua concurente, care au ajuns in punctul in care sa declare "razboi".

- Lidia și Estera Buble, Connect-R și Shift, Cosmin și Eliza Natanticu, Adriana Trandafir și Maria Speranța sunt cele patru echipe care s-au calificat la Jocul pentru Amuleta și au intrat la prima proba.

- Lidia și Estera Buble, Connect-R și Shift, Cosmin și Eliza Natanticu, Adriana Trandafir și Maria Speranța sunt cele patru echipe care s-au calificat la Jocul pentru Amuleta și au intrat la prima proba.

- Zi mare pentru Adriana Trandafir și pentru fiica ei! Adriana Trandafir și Maria Speranța au caștigat a doua Amuleta la Asia Express. Dupa controversata proba cu vanzarea de pește, cele doua au reușit sa se descurce cel mai bine și sa obțina cele mai multe puncte. Iata cum s-au descurcat cele doua concurente…

- Mihai și Elwira Petre, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Cosmin și Eliza Natanticu sunt cele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor și s-au calificat la Jocul de Amuleta. Noua misiune pe care au avut de indeplinit le-a pus nervii la incercare și i-a scos din minți.

- Concurenții s-au bucurat in prima ediție a sezonului 4 din Asia Express de primul autostop, prima misiune, dar și de o "lupta" in ulei. Dupa ce au trecut toate probele, cele noua echipe au intrat in posesia rucsacelor și au plecat pentru a continua cursa.