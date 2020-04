Stiri pe aceeasi tema

- S-a lasat cu flirt in ultima etapa din Filipine, intre Carmen Grebinișan și Florin Ristei. Blondele s-au calificat deja pentru Taiwan, cea de-a doua destinație Asia Express, in timp ce frații Ristei lupta pentru a nu fi eliminați.

- Situația a scapat de sub control la Asia Express, in edițiade marți seara, 17 martie. Concurențiidin „Asia Express”, sezonul 3, au votat pentru „Ultima Șansa”, in cea de-a16-a ediție a emisiunii, și s-a lasat cu atacuri și suparari.„Blondele sunt un pic prea relaxate. Cred ca nu știu ce le așteapta.…

- ASIA EXPRESS 2020. Marți seara, de la 20:00, la Asia Express - Drumul Comorilor, cursa pentru ultima șansa se desfașoara in deșert. Ultimele doua echipe ajunse la punctul de control in ediția de luni se vor califica automat, in vreme ce o a treia echipa se va alatura in urma sesiunii de votare.…

- Concurenții au avut parte de emoții mari, in ediția de luniseara, Asia Express. Aceștia au primit cate o scrisoare din partea parinților.Cea mai afectata a fost iubita lui Speak. Ștefania a izbucnit in lacrimi atuncicand a citit mesajul de la mama ei. Dupa o zi obositoare, plina de batai de cap și de…

- „Asia Express”, sezonul 3, ediția 14. Florin Ristei și Carmen Grebenișan au fost obligați sa se transforme in coechipieri, temporar, și s-a lasat cu momente savuroase intre ei doi. Speak a fost cat pe ce sa leșine, dupa care i-a facut o declarație de dragoste fantastica iubitei lui, Ștefania.

- ASIA EXPRESS 25 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Pentru doua dintre cele doua echipe etapa din aceasta seara este usoara, pentru ca si-au castigat imunitatea, insa restul de 7 echipe au sanse egale sa participe la ultima cursa. De asemenea, urmeaza si momentul votului, unde fiecare echipa…

- In cursa pentru imunitate, Adda si Catalin au avut parte de o cearta urata. Totul a inceput de la transport, acestia avand mari probleme cu gasitul masinii care sa ii duca mai departe in cursa. In momentul in care au gasit masina, stresul si nervii era deja acumulati, iar Adda a rabufnit: "Hai ca…

- Reality show-ul “Asia Express” este o adevarata provocare psihologica, mai ales pentru cuplurile care se inscriu in aceasta aventura. Daca unele ajung sa se certe, altele chiar iși consolideaza relația. Printre cele din urma se numara și Speak cu Ștefania, carora aceasta experiența se pare ca le-a priit.…